Политика

09:41 15.03.2018

Рада намерена в четверг назначить членов Счетной палаты, омбудсмена, главу НБУ и лишить неприкосновенности нардепа Бакулина

Рада намерена в четверг назначить членов Счетной палаты, омбудсмена, главу НБУ и лишить неприкосновенности нардепа Бакулина

Верховная Рада планирует на пленарном заседании в четверг принять ряд кадровых вопросов и дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Согласно повестке дня на четверг, опубликованной на сайте парламента, на утреннем заседании после лишения неприкосновенности Е.Бакулина и утверждения повестки дня 8-й сессии народные депутаты рассмотрят вопросы назначения членов Счетной палаты, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, увольнения Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения нового руководителя НБУ.

Кроме того, в повестке стоит законопроект (№7547) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования уголовного судопроизводства, которым предлагают отменить скандальную поправку народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового, которая была учтена при принятии измененных процессуальных кодексов в рамках судебной реформы.

Как сообщалось, в понедельник, 12 марта, профильный комитет по вопросам регламента предоставил свои выводы относительно представлений генерального прокурора Украины на лишение неприкосновенности Е.Бакулина, таким образом, открыв путь для рассмотрения данного вопроса народными депутатами в сессионном зале.

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