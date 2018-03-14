Политика

17:53 14.03.2018

"Самопомич" проведет съезд в субботу

"Самопомич" проведет съезд в субботу

XIV съезд политической партии "Объединение "Самопомич " пройдет в субботу, 17 марта, в Киеве.

"Съезд пройдет в субботу в столице Украины. На съезде выступит лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой. Он даст анализ политической ситуации в стране и расскажет о задачах партии на ближайшие годы", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции "Самопомич" в среду.

Делегаты съезда обсудят стратегические направления деятельности партии в 2018 году: вопросы государственной безопасности и обороны, антикоррупционной политики, экономических и социальных свобод, энергетической безопасности, образования, культуры, здравоохранения, земельной реформы, ЖКХ, развития сильных общин и цифровой стратегии развития Украины.

"Запланированы также панельные дискуссии, на которых будут подняты вопросы давления на активистов, привлечения новых членов партии, участия в местных выборах", - уточнили в пресс-службе.

Среди гостей съезда будут парламентарии Швеции, Великобритании, представители иностранных организаций.

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