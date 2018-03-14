Политика

16:52 14.03.2018

В результате высылки российских дипломатов состав посольства РФ в Лондоне сократится на 40%

В результате высылки российских дипломатов состав посольства РФ в Лондоне сократится на 40%

Объявленная в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высылка российских дипломатов приведет к сокращению дипломатического состава посольства РФ в Лондоне приблизительно на 40%, сообщает Би-би-си.

Согласно данным ее корреспондента, в настоящее время в дипломатическом списке посольства РФ числятся 58 дипломатов. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.

Британские СМИ напоминают, что прежде были и большие по количеству дипломатов высылки. Так, в 1971 годы британские власти потребовали отъезда из страны сразу 90 советских дипломатов, еще 15 не разрешено было возвращаться в Великобританию. Но тогда посольство Советского Союза в Лондоне было гораздо больше.

Как сообщалось, глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку.

"Это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

"Все, кто определен как незаявленные сотрудники разведки (. . .) У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Т.Мэй.

Ранее в среду, по сообщению британского телеканала "Скай-ньюс", посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва рассматривает выдворение российских дипломатов из Великобритании как провокацию.

Российский посол предупредил, что Великобритании следует ждать ответных мер на выдворение дипломатов, сообщил телеканал.

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