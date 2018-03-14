Политика

15:58 14.03.2018

Мэй договорилась с Трампом, Меркель и Макроном координировать линию поведения по "делу Скрипаля"

Мэй договорилась с Трампом, Меркель и Макроном координировать линию поведения по "делу Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном необходимость координировать реакцию на дело об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"За последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать и реагировать на эти варварские действия, а также координировать наши усилия, отстаивая международный порядок, который Россия пытается подорвать", - заявила Т.Мэй в британском парламенте.

Т.Мэй добавила, что в ближайшие дни обсудит ситуацию с другими мировыми лидерами.

"Я приветствую мощную поддержку НАТО и партнеров по Европейскому союзу и других стран", - отметила британский премьер.

Кроме того, по ее словам, Великобритания сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Россия использовала нервно-паралитическое вещество при отравлении С.Скрипаля.

"Мы также уведомили ОЗХО об использовании Россией этого нервно-паралитического вещества", - сказала она.

"Мы работаем вместе с полицией над тем, чтобы ОЗХО могла провести независимую проверку полученных нами данных", - добавила Т.Мэй.

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