Политика

14:38 14.03.2018

За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия, тема может войти в повестку саммита ЕС - Туск

За отравлением Скрипаля, скорее всего, стоит Россия, тема может войти в повестку саммита ЕС - Туск

Россия, вероятнее всего, причастна к попытке отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Я выражаю солидарность с премьером Терезой Мэй в связи с жестоким нападением, к которому, скорее всего, причастна Россия", - написал он в "Твиттере".

Д.Туск отметил, что "готов включить эту тему в повестку саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе".

В свою очередь, официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн заявил в среду на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия солидарна с Великобританией по "делу Скрипаля".

В Еврокомиссии внимательно следят за ситуацией в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери с самого начала.

"Использование химического вещества на территории Соединенного Королевства шокирует. Это опасность для гражданского населения. Мы поддерживаем Соединенное Королевство, требующее применение правосудия, и мы готовы при необходимости оказать помощь Великобритании", - сказал он.

А.Винтерштейн отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении к России, к которым призывает Лондон, отметив, что изложил позицию Еврокомиссии, и ему нечего к этому добавить.

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