Политика

13:47 14.03.2018

В аннексированном Крыму не могут проходить правомочные выборы РФ – президент Австрии

В аннексированном Крыму не могут проходить правомочные выборы РФ – президент Австрии

Выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными, заявляет федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен.

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть, и это также является и позицией Европейского Союза, поэтому на территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента", - сказал Александер ван дер Беллен на совместной с президентом Украины Петром Порошенко встрече с представителями СМИ в среду в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства".

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Интерфакс-Украина
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