Политика

00:35 14.03.2018

Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии

Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии, сообщает Белый дом.

Ранее стало известно, что американская администрация отправила в отставку заместителя уволенного ранее во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по связям с общественностью Стива Голдстина.

Как заявили источники Ассошиэйтед пресс, в администрации решение об увольнении С.Голдстина приняли после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Р.Тиллерсона от должности госсекретаря.

Х.Нойерт была назначена на должность официального представителя госдепа США 24 апреля 2017 года. До своего назначения в госдепартамент она работала на телеканале Fox News в Нью-Йорке.

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