Политика

19:30 13.03.2018

Глава Минобороны Эстонии призвал усилить обороноспособность НАТО

Решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве нуждаются в дополнительных шагах, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik).

"Для усиления сдерживания и обороноспособности важно реализовать решения саммитов НАТО в Уэльсе и Варшаве, но, кроме того, необходимо предпринять и дополнительные шаги", - заявил он во вторник в Бухаресте на встрече глав военных ведомств формата B9.

Министра цитирует во вторник пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Как считает министр, для последовательного усиления сдерживания важно адаптироваться к изменившейся ситуации с безопасностью. Это требует проведения совместных учений по перемещению войск и улучшения управленческих способностей и скорости принятия решений НАТО, считает министр обороны.

"Для улучшения военной мобилизации, несомненно, необходимо сотрудничество НАТО и Европейского Союза. ЕС должен в своих решениях относительно развития инфраструктуры учитывать и потребности НАТО", - заявил министр.

На встрече B9 был рассмотрен также вопрос большего интегрирования киберобороны в планы НАТО.

"Мы должны киберугрозы воспринимать точно также серьезно, как конвенциональные и пересмотреть киберполитику НАТО", - считает Ю.Луйк.

Встреча министров обороны в формате B9 с участием государств Балтии, Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, а также представителей США и НАТО в качестве наблюдателей, проходит впервые. Бухарестский формат или формат B9 на уровне глав государств и правительств был инициирован перед Варшавским саммитом НАТО.

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