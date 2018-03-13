Закон о нацбезопасности необходим для дальнейшей реформы оборонного сектора - Фриз

Закон "О национальной безопасности", внесенный в Верховную Раду президентом Украины, является необходимым документом для реформирования государственного сектора безопасности и обороны согласно стандартам и критериям НАТО, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Как сообщается на официальном сайте партии "Блок Петра Порошенко" во вторник, в ходе общения с журналистами в парламенте депутат напомнила, что проект закона "О национальной безопасности" был разработан совместно со специалистами представительства НАТО и стран-членов Альянса.

"Законопроект отвечает тому, что заложено в стратегически-оборонном бюллетене, таким образом, является необходимым для дальнейшего осуществления реформирования сектора безопасности и обороны Украины. Законопроект является базовым и будет определенным образом усовершенствован между первым и вторым чтением", - заявила И.Фриз.

По словам политика, законопроект закладывает новую архитектуру управления Вооруженными силами Украины. "Новая структура управления позволит качественно и эффективно руководить Вооруженными силами. Гражданский министр обороны даст возможность осуществлять демократический гражданский контроль, внедрение которого постоянно отмечают наши партнеры", - отметила она.

И.Фриз подчеркнула, что срочное принятие законопроекта предоставит государству возможности эффективно осуществлять реформирование сектору безопасности и обороны.