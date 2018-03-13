БПП настаивает на принятие Радой закона о нацбезопасности до июня

Верховной Раде необходимо до 1 июня принять в целом законопроект о национальной безопасности, чтобы иметь возможность получить в полном объеме финансирование украинских программ по поддержке армии из бюджета США по итогам его пересмотра за полгода, заявляют во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Принятие этого закона до июня нынешнего года позволит Украине рассчитывать на стопроцентное, а возможно и дополнительное финансирование из бюджета США по результатам полугодового пересмотра наших украинских программ по поддержке вооруженных сил", - сказал заместитель главы фракции Сергей Березенко журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, делегация "БПП" во время визита в США на прошлой неделе услышала такой месседж от представителей различных государственных институций.

"Нам нужно принять этот закон в целом до 1 июня. И это требование нашей фракции", - добавил народный депутат.