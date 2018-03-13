Определение даты встречи "нормандской четверки" решается в рамках консультаций – Климкин
Определение даты встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) является предметом консультаций, точные числа пока не определены, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу. Это процесс консультаций с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами и, конечно, определение повестки дня, поскольку собираться на министерскую встречу без того, чтобы принять какие-то реальные решения, особенно если это касается двух ключевых тем - безопасность и освобождение наших политзаключенных и заложников, нет смысла", - пояснил министр в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.
П.Климкин уточнил, что также в повестке дня стоит вопрос миротворческой миссии на Донбассе, о которой Россия "не готова разговаривать".
По его словам, во время визита главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана в Киев будет поднят вопрос относительно продолжения работы "нормандской четверки".
"Мы договорились с Хайко Масом (еще не назначенный новый глава МИД Германии - ИФ) о разговоре... после разговора с Масом и этого разговора (с главой МИД Франции - ИФ) будем говорить, каким образом продолжать это (переговоры в "нормандском формате" - ИФ) на министерском уровне", - пояснил П.Климкин.
Он выразил сомнение, что глава МИД России Сергей Лавров "получит мандат" на встречу, пока проходят президентские выборы в РФ.