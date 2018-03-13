Давление на крымских татар усилилось в преддверии выборов президента РФ - Чубаров

В оккупированном Крыму усилилось давление на украинцев, особенно на крымскотатарское население, констатирует председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Рефат Чубаров.

"Невероятное давление, особенно последние три-четыре недели - нет ни одной семьи крымских татар, к кому бы не заходили так называемые агитаторы. Заметные фигуры крымскотатарского населения, например, духовные исламские лица, учителя, врачи, бизнесмены – их вызывают в ФСБ, другие структуры и призывают способствовать проведению выборов. Если чувствуют, что люди это отвергают - им начинают угрожать", - сказал Р.Чубаров журналистам во вторник в Киеве.

По его словам, давление на всех граждан Украины в Крыму, особенно на крымских татар, сейчас "просто бешеное". Р.Чубаров отметил, что такое давление осуществляется для того, чтобы обеспечить высокую явку.

"Явка оккупантам очень нужна, потому что они всё там сфальсифицируют, припишут любые цифры, но им хочется, чтобы камеры засняли группы людей, которые посещают эти так называемые избирательные участки", - пояснил он.

Вместе с тем, Р.Чубаров добавил, что крымскотатарская община не планирует проведение политических акций в день выборов и будет сосредоточена на мониторинге проведения выборов в оккупированном Крыму.