Политика

12:16 13.03.2018

Рада отправила на доработку три законопроекта об изменениях в закон о ГБР

Рада отправила на доработку три законопроекта об изменениях в закон о ГБР

Верховная Рада Украина отправила на доработку в профильный комитет три законопроекта, касающиеся внесения изменений в закон о Государственном бюро расследований (№5395, № 6430, № 7450).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты так и не смогли найти консенсус ни по одному из законопроектов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование принятие каждого из законопроектов в первом чтении, но ни одни из них не набрал минимально необходимого количества голосов (226 голосов) парламентариев.

После этого спикер парламента предложил депутатам отправить эти законопроекты на доработку в профильный комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. За такое предложение проголосовали 230 народных депутатов.

"Все три законопроекта возвращены в комитет для рассмотрения ко второму первому чтению", - сказал А.Парубий.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет пробелы, и попросил профильный комитет Верховной Рады поддержать законопроект о внесении изменений.

"Действующий закон "О Государственном бюро расследований" имеет существенные пробелы. Некоторые его нормы могут иметь различные интерпретации, отдельные статьи нуждаются в дополнении, некоторые являются странными, а другие вообще не урегулированными. Этот закон требует тщательной шлифовки, но есть изменения, которые уже сейчас необходимы для формирования штата и начала работы. Их принятие на данном этапе для нас принципиально", - написал Р.Труба в своей колонке на сайте "Левого берега".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал указ о назначении Р.Трубы директором ГБР. В ведомстве также работают первый заместитель директора Ольга Варченко и заместитель Александр Буряк.

Р.Труба ранее высказывал надежду, что ГБР полноценно заработает с сентября 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада утвердили повестку дня на неделю

Рада рассмотрит представления на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина

Регламентный комитет счел мотивированным и обоснованным представление генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина

И.Геращенко предлагает привлечь Представительство ЕС к проведению экспертизы 57 законопроектов по имплементации СА

Украина, Молдова и Грузия намерены создать трехстороннюю межпарламентскую ассамблею - Парубий

Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Парубий: утверждение сметы Рады на 2018 год впервые за 5 лет – наш успех

Рада и Кабмин совместно работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов - Парубий

Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

Тарута считает преждевременным внесение в Раду законопроекта о нацбезопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция БПП умышленно препятствует запуску Госбюро расследований, - Найем

Нардеп Березкин спас группу "Воля народа" от роспуска

Рада может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае - Луценко

Федеральный президент Австрии прибыл в Киев

Определение даты встречи "нормандской четверки" решается в рамках консультаций – Климкин

Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Украине, в Сирии, КНДР и Иране

Глава МИД Франции посетит Украину

Давление на крымских татар усилилось в преддверии выборов президента РФ - Чубаров

Великобритания призывает РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных

Климкин призвал жителей Крыма не голосовать и не помогать в организации выборов президента РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА