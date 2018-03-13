Политика

11:16 13.03.2018

Рада утвердили повестку дня на неделю

Рада утвердили повестку дня на неделю

Верховная Рада Украины после нескольких нерезультативных попыток утвердила повестку дня на пленарную неделю 13-16 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за данное решение проголосовало 229 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Перед этим Рада не смогла утвердить повестку дня 8-ой сессии, пленарной недели и сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование проекты повесток, однако ни одно из предложений спикера не было поддержано необходимым количеством голосов парламентариев (минимум 226).

По словам А.Парубия, в случае, если парламент не утверждает повестку дня, народные депутаты будут рассматривать законопроекты во втором чтении и о ратификации.

"Если не будет голосов, я буду ставить на голосование только законопроекты во втором чтение и ратификацию, и таким образом будем работать", - сказал спикер.

Однако позже народные депутаты по настоянию лидеров фракций все таки проголосовали за повестку дня на пленарную неделю.

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