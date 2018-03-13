Политика

11:02 13.03.2018

Президент отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров

Президент отложил подачу в Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал из-за позиции международных партнеров

Президент Украины Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал (НВК) в Верховную Раду из-за позиции международных партнеров, сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Текст законопроекта обнародован на сайте президента.

При этом, как отметил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, в поддержку законопроекта ранее выступили ряд крупных компаний, среди которых Horizon Capital, Arcelor Mittal и др.

"В конце прошлого года Порошенко, отвечая на мой вопрос, пообещал украинскому бизнесу внести в Раду закон о налоге на выведенный капитал, это было в контексте вопроса "до конца 2017 года". Прошло 3,5 месяца. Обещание не просто не выполнено, президент по прошествии двух лет эпопеи обсуждения НВК объявил о… широком его обсуждении", – написал А.Амелин на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, в ходе встречи с бизнесом П.Порошенко заявил, что не намерен подавать законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, и инициирует его повторное обсуждение, хотя ранее заявлял о своей готовности зарегистрировать указанный документ. При этом глава государства выразил готовность к любым компромиссам, в том числе к тому, чтобы действие указанного налога распространялось на малый и средний бизнес на первом этапе его внедрения.

Ранее президент назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год.

Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.

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