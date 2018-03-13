Савченко доказывает свое пребывание в Европарламенте посредством опубликованных фотографий

Позафракционный народный депутат Надежда Савченко, которую СБУ вызвала на допрос по делу Владимира Рубана, сообщила о своем пребывании в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Стразбурзi где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко освобождения украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях", – написала Н.Савченко на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

"Продолжается заслушивание отчета Генерального Секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексирована Крыму", – добавила нардеп.

Как сообщалось, в понедельник генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что внефракционный народный депутат Н.Савченко во вторник, 12 марта, вызывается на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубана.

"СБУ направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра", – подчеркнул председатель ГПУ.

Напомним, что В.Рубан подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (подготовка террористического акта), ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения В.Рубану в виде ареста сроком на 2 месяца.

Ранее о пребывании Н.Савченко в Страсбурге (Франция) и ее участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу политических заключенных, которая состоялась в понедельник вечером, на своей странице в Фейсбук написала сестра нардепа Вера Савченко. При этом она опровергла информацию о получении ее сестрой повестки на допрос.