Политика

12:02 12.03.2018

Партия Ляшко требует отменить результаты 4G-тендера и выставить лицензии на повторные торги

Партия Ляшко требует отменить результаты 4G-тендера и выставить лицензии на повторные торги

 Парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко требует отменить результаты тендера на получение операторами мобильной связи лицензий на право развернуть мобильную связь стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц и выставить лицензии на повторные торги.

Такую позицию своей политсилы О.Ляшко обнародовал на заседании согласовательного совета парламента в понедельник.

"Мы подсчитали: украинский бюджет в результате занижения в 15 раз стартовой цены на продажу 4G частот, потерял 15 млрд грн. У меня вопрос к президенту Украины – где $550 млн, которые у вас под носом провели мимо государственного бюджета? У меня вопрос к НАБУ – где ваша борьба с коррупцией?", - задался вопросом лидер фракции.

Он подчеркнул, что Радикальная партия требует от НАБУ, от Генеральной прокуратуры Украины, от премьер-министра Владимира Гройсамнм – отменить результаты тендера на получение 4G-лицензий мобильными операторами и выставить лицензии на повторный тендер.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов 6 марта обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них мобильную связь четвертого поколения (4G).

Большая тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии 4G в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

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Интерфакс-Украина
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