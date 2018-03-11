Политика

00:44 11.03.2018

Высший орган власти Китая рассмотрит изменения в конституцию, касающиеся сроков полномочий председателя КНР

Высший орган власти Китая рассмотрит изменения в конституцию, касающиеся сроков полномочий председателя КНР

Депутаты проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти) должны в воскресенье рассмотреть и проголосовать за внесение изменений в конституцию КНР, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь сессии Чжан Есуй.

На пресс-конференции перед открытием сессии он пояснил, что необходимость внесения поправок назрела в связи с "революционными изменениями" в обстановке в стране, "особенно после 18-го съезда партии (2012 год - ИФ)".

В частности, одно из изменений касается ограничений на занятие председателем КНР и его заместителем данных постов двумя пятилетними сроками. По предложению Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) из конституции планируется убрать это положение.

Отвечая на вопросы журналистов Чжан Есуй пояснил, что в уставе КПК не существует ограничений, касающихся сроков пребывания генерального секретаря и председателя Военного совета ЦК КПК на своих постах. Это предлагается сделать и для председателя КНР и председателя Центрального военного совета КНР, вице-председателя КНР.

По словам пресс-секретаря сессии, такие изменения будут служить укреплению и совершенствованию единого партийного и государственного руководства.

По мнению иностранных наблюдателей, это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР. Как ожидается, он будет переизбран главой государства на нынешней сессии ВСНП.

На состоявшемся в ноябре прошлого года 19-м съезде КПК Си Цзиньпин был переизбран генсеком ЦК Компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.

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