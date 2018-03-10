Киев не собирается останавливаться на статусе страны-аспиранта в НАТО и будет отдельно просить ПДЧ - Пристайко

Статус страны-аспиранта в НАТО для Украины не предполагает особых требований к официальному Киеву, заявляет глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко.

"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в Альянс - ИФ) является План действий по членству в НАТО (ПДЧ - ИФ). Его мы будем просить отдельно", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Отвечая на вопрос, когда, возможно, будет официально объявлена такая просьба, дипломат ответил: "В этом году исполняется 10 лет, когда мы официально попросили об этом. В Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году - ИФ) было принято решение, что Украина со временем станет членом Альянса, но для этого нужно будет выполнить ПДЧ и другое. Но до этого времени мы за 10 лет приглашение не получили".

В.Пристайко напомнил, что во времена президента Виктора Януковича курс Украины на членство в НАТО был пересмотрен: "Мы всегда заявляли, что мы аспиранты на членство в Альянсе, но во время президентства Януковича у нас были отклонения от этого курса, вспомните закон о внеблоковом статусе".

Но сегодня украинские власти доказали, что Украина возвратилась на путь евроатлантической интеграции.

"Мы станем членами НАТО тогда, когда мы будем готовы, и когда Альянс будет готов нас принять", - подчеркнул В.Пристайко.

Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО о предоставлении Украине статуса страны-аспиранта, и назвал следующей целью Киева получение плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

"Наша следующая амбиция – план действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - сообщил П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.