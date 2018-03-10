Решение Рады от 8 июня 2017 стало ключевым импульсом для предоставления Украине статуса страны-аспиранта НАТО - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что ключевым импульсом для предоставления Украине статуса страны-аспиранта на вступление в НАТО стало принятие украинским парламентом решения относительно членства в Альянсе в 2017 году.

"Хорошая новость! Поздравляю всех! Украина предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решение Верховной Рады от 8 июня 2017 относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО", - написал А.Парубий на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

В свою очередь, как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам переговоров с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, Альянс официально признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, закрепив за ней статус страны-аспиранта.

"От признания амбиций – к членству долгий путь, состоящий из, прежде всего, внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно изменять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - цитирует И.Климпуш-Цинцадзе пресс-служба вице-премьера в субботу.

Ранее в этот день сообщалось, что НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины. "В настоящее время четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - сказано в сообщении на сайте НАТО.

Статус "страна-аспирант" значит, что страны, которые задекларировали интерес к присоединению к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года Верховная Рада определила углубление сотрудничества Украины с НАТО с целью приобретения членства в этой организации в качестве основы внешней политики. Соответствующий законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины поддержали 276 народных депутатов.

Закон предусматривает внесение изменений в законы об основах внутренней и внешней политики, который был принят 1 июля 2010, и в закон об основах национальной безопасности Украины, принятого 19 июня 2003 года.