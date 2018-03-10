Политика

12:32 10.03.2018

Гройсман встретится с Могерини в Киеве 12 марта

Гройсман встретится с Могерини в Киеве 12 марта

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 марта проведет встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, в рамках встречи состоится брифинг В.Гройсмана и Ф.Могерини.

Как сообщалось, Ф.Могерини 12 марта также встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности на Донбассе и перспективы внедрения Миротворческой миссии ООН. Кроме того, стороны скоординируют позиции относительно непризнания незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

Ранее пресс-служба представительства ЕС в Украине также сообщила, что Ф.Могерини встретится с министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

Кроме того, высокий представитель ЕС встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Находясь в Киеве, Ф.Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета им.Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

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