Двусторонние украинско-венгерские отношения не должны ограничивать сотрудничество Украины с НАТО - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем генсекретаря НАТО Роуз Гетемюллер в Брюсселе обсудила вопросы блокировки Венгрией взаимодействия Украина-НАТО.

"Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что поведение Венгрии относительно Украины недопустимо. Чрезвычайно важным сегодня должно быть именно единство и солидарность всех стран НАТО, а обсуждение вопросов двусторонней повестки дня не должно ограничивать сотрудничество Украины с Альянсом", - сообщает пресс-служба вице-премьера.

Также стороны обсудили события, связанные с газовым шантажом России. "Мы очень благодарны Польше, Словакии и Венгрии за помощь в оперативном решении вопроса с поставками газа. Россия стремится представить Украину как ненадежного партнера, но это не получится. Украина делает все для энергетической безопасности - как собственной, так и стран-партнеров", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.

Стороны договорились о следующей встрече во время запланированного на 28 марта заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов для представления Киевом годовой национальной программы Украина-НАТО на 2018 год.

"Мы рассчитываем на проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств стран Альянса", - также заявила И.Климпуш-Цинцадзе.