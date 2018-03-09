Климпуш-Цинцадзе рассказала НАТО о борьбе Украины с кибератаками

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече в Брюсселе в пятницу с заместителем генсека НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли заявила о запуске ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты в государственной информационной инфраструктуре, который находится на завершающем этапе, сообщается на сайте правительства.

А.Миссироли поинтересовался, как Украина сейчас занимается кибератаковыми вопросами. И.Климпуш-Цинцадзе проинформировала о достижениях в реализации первого этапа Трастового фонда по кибербезопасности.

"В частности, она подчеркнула, что запуск ситуационных центров реагирования на компьютерные инциденты в государственной информационной инфраструктуре находится уже на завершающем этапе. Один из таких центров уже работает в Службе безопасности Украины", – говорится в сообщении.

"МИД Украины находится на передовой кибератак. Надеюсь, в ближайшее время будет представлен совместный подход к решению проблематики этой сферы. Учитывая необходимость противостоять российской агрессии на востоке Украины, можно сказать, что мы этот марафон бежим со спринтерской скоростью", – отметила И.Климпуш-Цинцадзе.