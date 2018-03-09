Порошенко обсудит с Могерини урегулирование на Донбассе и позиции по незаконным выборам президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 12 марта, проведет встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в рамках ее визита в Украину.

"Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности на Донбассе и перспективы внедрения Миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Кроме того, стороны скоординируют позиции относительно непризнания незаконных выборов президента РФ на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

П.Порошенко и Ф.Могерини также обсудят пути дальнейшего усовершенствования санкционной политики против РФ за подрыв территориальной целостности Украины, а также поддержку со стороны ЕС реформ в Украине и выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Ранее пресс-служба представительства ЕС в Украине также сообщила, что Ф.Могерини встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

Кроме того, высокий представитель ЕС встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Находясь в Киеве, Ф.Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета им.Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

В представительстве отмечают, что визит будет проходить за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, которая не признается Европейским Союзом.