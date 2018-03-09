Политика

11:08 09.03.2018

Порошенко: Языковой вопрос не должен быть в повестке дня избирательной кампании

Порошенко: Языковой вопрос не должен быть в повестке дня избирательной кампании

Языковой вопрос не должен разыгрываться в ходе предстоящих избирательных кампаний, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Я очень не хотел бы, чтобы языковой вопрос вновь стал на повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не разъединять государство. Мы не имеем права дать пас пятой колонне получить из этого хоть малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко 2018 года в пятницу в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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