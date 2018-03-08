В Еврокомиссии признают, что до подлинного равенства женщин еще предстоит большой путь

Европейская комиссия отметила Международный женский день публикацией доклада о ситуации с обеспечением равенства между женщинами и мужчинами в Евросоюзе.

"Еще предстоит пройти долгий путь (в вопросах равенства - ИФ)", - делают вывод авторы доклада.

По их данным, в некоторых областях в вопросе равенства женщин и мужчин нет никакого прогресса. На женщин возлагается наибольшая доля семейных обязанностей, разрыв в вознаграждении за равный труд между мужчинами и женщинами застыл на 16% в течение ряда лет, и продолжает оставаться проблемой насилие в отношении женщин.

"Вопрос о равенстве между женщинами и мужчинами находится на видном месте повестки (ЕС - ИФ), но прогресс на местах остается медленным. Чтобы добиться настоящих перемен на благо женщин, мы должны превратить осознание этого и наши намерения в действия", - заявил в связи с 8 марта первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Такой переход к делу, по его словам, требует принятия новых законодательных инструментов, которые Еврокомиссия предложила, в частности, относительно равновесия между профессиональной и частной жизнью работающих родителей, а также мер против разрыва в оплате труда женщин и мужчин и борьбы против насилия в отношении женщин.

В докладе сообщается, что в то время как женщины в Европе обладают более высоким уровнем образования (44% женщин в возрасте 30-34 лет имели в 2016 году университетские дипломы при 34% у мужчин), они по-прежнему недостаточно представлены на ответственных постах на предприятиях и получают зарплаты в среднем на 16% ниже, чем мужчины, по всему Евросоюзу.

Женщины меньше мужчин представлены в политике. В шести странах ЕС (в Венгрии, Греции, на Кипре, в Латвии, на Мальте и в Хорватии) женщин среди парламентариев меньше 20%, указывают авторы доклада.