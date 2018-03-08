Глава СММ ОБСЕ выступает за более широкое вовлечение женщин в процессы принятия решений по миру и безопасности

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан призывает к более широкому включению женщин в форумы высокого уровня по принятию решений, касающиеся мира и безопасности, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Говоря о Международном женском дне, он заявил, что существует четкая необходимость интеграции гендерной проблематики и включения большего числа женщин в процессы принятия решений. "От мониторинга и отчетности СММ ОБСЕ на местах на востоке Украины до кабинетов власти необходимо признать и поощрять участие и расширение прав и возможностей женщин", - сказал Э.Апакан.

"Это и правильное, и оптимальное, что нужно делать, поскольку безопасность и стабильность будут оставаться скомпрометированными до тех пор, пока перспективы и ресурсы более половины населения остаются недостаточно используемыми", - подчеркнул он.

Э.Апакан отметил, что во многих конфликтах женщины сыграли важную роль в преодолении разрыва между противоборствующими сторонами, хотя их усилия редко признавались.

Он сослался на выводы мониторинга СММ ОБСЕ по всей Украине, в ходе которого были выявлены высокие уровни участия женщин и их участие в содействии диалогу, оказании гуманитарной помощи и оказании помощи перемещенным лицам в местных общинах. "Их участие в вопросах, связанных с внутренне перемещенными лицами, в частности, было примечательным не только с точки зрения решения конкретных проблем, но и в обеспечении моста между перемещенными и принимающими общинам", - сказал глава СММ ОБСЕ.

"Такое мостостроение должно поощряться и воспроизводиться в более широких усилиях по восстановлению мира", - резюмировал Э.Апакан.