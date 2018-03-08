Украина и США могут усилить сотрудничество в помощи ветеранам – нардеп Третьяков

Украина и США усилят межпарламентское сотрудничество в сфере помощи ветеранам, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентского Комитета по вопросам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков

"Был приятно удивлен инициативой председателя Комитета по делам ветеранов Конгресса США Фила Роу усилить партнерство и сотрудничество между Украиной и США в сфере помощи ветеранам", - написал А.Третьяков на своей странице в соцсети Facebook, находясь в США с рабочей поездкой.

"Договорились о создании межкомитетского "союза" для консультаций, обмена законодательными инициативами законотворческим опытом. К сотрудничеству также будем привлекать экспертов, необходимых для создания эффективной системы поддержки ветеранов в Украине. Конгрессмен Роу уверен, что она должна включать создание профильного министерства", - добавил парламентарий.

По его словам, комитет конгресса по вопросам ветеранов был создан в 1946 году путем передачи полномочий, которые касаются ветеранов, от других комитетов. "За 80 лет долгого пути сделано очень многое, были и ошибки. У нашей страны есть уникальная возможность учесть лучшие практики, избежать ошибок и пройти этот путь намного быстрее, чем это делали страны, которые строили систему помощи ветеранам из нуля", - отметил А.Третьяков.