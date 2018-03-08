Глава МИД Германии заявил, что не войдет в новое правительство

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в состав нового германского правительства канцлера Ангелы Меркель.

В соответствии с соглашением между блоком А.Меркель и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании коалиционного правительства, СДПГ получила право самостоятельно выбрать кандидатуру на пост главы МИД.

З.Габриэль, ранее бывший лидером СДПГ, написал на своей странице в Фейсбук, что новое партийное руководство проинформировало его о том, что он не войдет в состав нового правительства.