Швейцарка Паскье может сменить Николетти на посту председателя ПАСЕ

В Совете Европы официально подтвердили, что президент Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) Микеле Николетти покинет пост, не дожидаясь окончания года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на юридический комментарий, предоставленный СЕ.

Как сообщалось, действующий председатель ПАСЕ, социалист М.Николетти потерпел неожиданное поражение на парламентских выборах в Италии. После формирования новой делегации итальянского парламента он потеряет должность члена ПАСЕ. В то же время, регламент ассамблеи говорит, что президент сохраняет пост до конца года, исключение для такого развития событий напрямую не предусмотрено.

Ситуация осложняется тем, что именно М.Николетти является ключевым лицом в руководстве ПАСЕ, ответственным за диалог о возвращении российской делегации к работе в ассамблее.

Вместе с тем, в секретариате ПАСЕ приняли решение, что по правилам ассамблеи президент должен смениться уже в ближайшее время.

"После выборов национального парламента члены национальной делегации могут работать как члены ПАСЕ только до тех пор, пока не будет сформирована новая делегация, и этот процесс должен длиться не больше, чем 6 месяцев после дня выборов. Тот же принцип должен применяться к президенту", - говорится в объяснении, переданном "Европейской правде". В секретариате ПАСЕ отметили, что ассамблею не может возглавлять тот, кто не является ее членом.

Это означает, что уже в ближайшее время М.Николетти должен покинуть пост президента. Стоит заметить, что в истории ПАСЕ уже был случай, когда президент Джофрей Финсберг проиграл на британских выборах в 1992 году и досрочно покинул должность в ассамблее.

При этом "Европейская правда", ссылаясь на источники, пишет, что уже есть предварительные договоренности, кто возглавит диалог о возвращении России в ПАСЕ.

Ожидается, что М.Николетти прекратит исполнять обязанности президента уже весной. После этого группа социалистов, которой по квоте принадлежит должность президента, номинирует в качестве следующего президента швейцарскую депутатку Лилиан Мори Паскье, которая сейчас возглавляет данную группу; уже в апреле ее должны утвердить на этой должности, пишет "Европейская правда".

Л.М. Паскье была в докладчицей ПАСЕ по российскому вопросу и неоднократно критиковала РФ за агрессию против Украины и сужение демократических свобод внутри России. В свое время она была одним из авторов совместного заявления докладчиков ПАСЕ с требованием к РФ об освобождении надежды Савченко. В то же время, Лилиан Мори Паскье выступает за сохранение диалога с РФ, в том числе в рамках ассамблеи. В случае, если ее утвердят ли в качестве президента, именно она возглавит специальный комитет, который договаривается о снятии политических санкций с российской делегации.