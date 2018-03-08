Китай решительно поддерживает усилия КНДР и Южной Кореи по снижению напряженности

Китай поддерживает шаги КНДР и Южной Кореи, направленные на снижение напряженности на полуострове, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В настоящее время был предпринят важный шаг в правильном направлении - решении проблемы Корейского полуострова. Мы полностью и решительно поддерживаем усилия Северной и Южной Корей", - сказал министр на пресс-конференции в рамках проходящей сессии Всекитайского собрания народных представителей.

При этом Ван И отметил, что отказ КНДР от проведения ракетно-ядерных испытаний в последнее время и приостановка США и Южной Кореей совместных военных учений на время Олимпиады в Пхенчхане стали "подтверждением того, что выдвинутая Китаем идея "двойного замораживания" является средством, позволившим создать условия для улучшения отношений между Югом и Севером".

Глава МИД Китая призвал все заинтересованные стороны использовать смягчение обстановки на полуострове для скорейшего начала диалога, создания механизма мира в регионе.