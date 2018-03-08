Политика

00:48 08.03.2018

Несколько сотрудников администрации Трампа могут уйти в отставку из-за ограничения их доступа к секретным данным

Несколько сотрудников администрации Трампа могут уйти в отставку из-за ограничения их доступа к секретным данным

Несколько сотрудников Белого дома США могут уйти в отставку после решения снизить уровень их доступа к секретным данным, сообщает "Эй-би-си Ньюз".

По меньшей мере, одному сотруднику администрации первой леди уже была одобрена отставка, отмечает телеканал. Также ожидается, что группа сотрудников Белого дома подаст прошение об отставке в связи с пересмотром их уровня допуска.

Ранее в Белом доме были пересмотрены правила предоставления уровней доступа к секретной информации. В частности, на прошлой неделе был понижен уровень доступа к секретной информации для зятя Дональда Трампа и старшего советника президента Джареда Кушнера.

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Интерфакс-Украина
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