Посольство Украины в РФ не получало запросов от Собчак

Посольство Украины в России не получало запрос от кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак относительно возможности посетить аннексированный Крым со стороны материковой Украины.

"На Ваш запрос сообщаем, что на адрес посольства Украины в РФ не поступало запросов от госпожи К. Собчак о возможности посещения временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в ответе посольства Украины в РФ на соответствующий запрос агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства.

По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление К.Собчак "политической шизофренией".

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

7 марта помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что в случае появления кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак на украинской границе Государственная пограничная служба Украины проведет комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства.

"В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. Все действия будут в правовом поле", - рассказал он.

При этом он добавил, что ведомству известно о заявлениях К.Собчак. "Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма", - подчеркнул О.Слободян.