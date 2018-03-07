Политика

19:11 07.03.2018

МИД Украины призывает Польшу к совместной молитве в местах памяти

МИД Украины призывает Польшу к совместной молитве в местах памяти

Министерство иностранных дел Украины призывает Польшу к продолжению совместного примирения, которого ожидают украинцы и поляки.

"Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с российским агрессором", - сказано в комментарии на сайте МИД Украины в среду вечером.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что Украина выступает категорически против призывов к насилию или разжигания межнациональной розни.

"В то же время, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - сказано в комментарии.

В МИД отмечают, что Украина видит своей задачей "решение спорных моментов, а не усиление разногласий".

"Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны", - отмечают в МИД.

По мнению Киева, недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти.

"Мы готовы к продолжению совместного примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков. Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться", - сказано в комментарии.

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