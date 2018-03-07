Торговая война не является целью пошлин Трампа на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп и его администрация не стремятся развязать мировую торговую войну, вводя пошлины на импорт стали и алюминия в страну, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Во вторник он участвовал в слушаниях в рамках одного из бюджетных подкомитетов Палаты представителей Конгресса США, основной темой слушаний был бюджет Минфина.

"Мы не стремимся к торговым войнам", - сказал С.Мнучин в ответ на вопрос одного из конгрессменов о пошлинах.

Между тем Д.Трамп в прошлую пятницу заявил, что его страна может легко выигрывать торговые войны. "Когда страна (США) теряет много миллиардов долларов на торговле буквально с каждой страной, с которой ведет дела, то торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть", - написал он в Twitter. "Например, когда мы теряем $100 млрд (при торговле - ИФ) c определенной страной, которая начинает наглеть, то мы перестаем торговать и срываем большой куш. Это легко", - отметил президент.

Президент США пообещал, что на этой неделе он подпишет указ о пошлинах на ввоз стали в страну в размере 25%, алюминия - 10%.

С.Мнучин заявил конгрессменам, что Канада является важным поставщиком стали в США, и что пошлины не будут применяться к Канаде или Мексике, если договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет переподписан.

Китай, Канада, Мексика, Бразилия и Европейский союз выразили протесты в связи с ожидаемыми пошлинами США. В случае их введения ЕС собирается применить ответные меры в отношении ряда американских товаров, стоимость импорта которых превышает $3,5 млрд в год.