НАТО позитивно оценивает ход реформы ОПК Украины - итоги заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО

Совместная рабочая группа Украина-НАТО на заседании 5-6 марта в Брюсселе рассмотрела ход проведения реформ в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины, сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Согласно сообщению, предметом рассмотрения заседания стала программа реформирования "Укроборонпрома", а также проведенные мероприятия реформы госконцерна.

Участники заседания рассмотрели, в том числе, планы по созданию в "Укроборонпроме" прозрачных вертикально интегрированных производственных кластеров, в состав которых должны войти как госпредприятия госконцерна, так и частные оборонные компании.

Как отмечает пресс-служба, отдельное внимание участников заседания было уделено проведению корпоратизации предприятий "Укроборонпрома" с трансформацией их в акционерные общества, 100% акций которых будут принадлежать государству. Данные меры предусматривают создание прозрачных структур управления, привлечение частных инвесторов с целью интегрирования украинской оборонной промышленности в общемировую систему производства, отмечается в сообщении.

Ход реформ в оборонном секторе Украины получил позитивную оценку представителя США в НАТО, отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, участники заседания также договорились о проведении в Украине семинара на тему "Опыт стран НАТО по организации закупок вооружения и военной техники, ценообразования и контроль цен".

Принявший участие в работе заседания глава "Укроборонпрома" Павел Букин назвал в числе первоочередных задач госконцерна обеспечение минимальной себестоимости производства вооружения и военной техники.

"Для этого действующая в Украине процедура ценообразования должна быть приведена к стандартам, действующим в странах НАТО. Это позволит ускорить развитие предприятий и направить средства в обновление производственных мощностей оборонных заводов", - цитирует пресс-служба главу госконцерна.

Как сообщалось, в 2015 году "Укроборонпром" задекларировал проведение масштабной поэтапной программы реформ с учетом зафиксированных в документах стратегического оборонного планирования целей по переходу ВСУ до 2020 года на стандарты НАТО, а также озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений.

Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.