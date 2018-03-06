Политика

19:24 06.03.2018

Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ, миротворческую миссию на Донбассе, реформы в Украине

Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ, миротворческую миссию на Донбассе, реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

"П.Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - говорится в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко опасается возможного вмешательства России в украинские выборы

Порошенко: санкции против РФ работают, как бы ни отрицала этого российская пропаганда

Порошенко рассчитывает на компромисс между Радой и международными организациями по тексту законопроекта об Антикоррупционном суде

Антироссийские санкции, ситуацию на Донбассе и украинско-финское сотрудничество обсудили Порошенко и глава МИД Финляндии

Порошенко призывает международных партнеров не допустить своих граждан к "международному наблюдению" выборов президента РФ в Крыму

Киев признателен Швеции за готовность участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко: Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО

Порошенко подписал закон о приватизации

Порошенко присоединился к инициативе "Нафтогаза" "Прикрути" и призвал все госучреждения снизить температуру в помещениях

Порошенко о предоставлении Javelin: Фронт международнй оборонной поддержки Украины открыт

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидата в президенты РФ Собчак могут пустить в Крым только после ряда проверок

Трамп поддерживает работу Минфина по санкциям против РФ - Мнучин

В Раде бывают случаи изменения текста принятого закона уже после голосования - Айвазовская

КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время переговоров с США - власти Южной Кореи

Чем больше украинцы знают женщину-политика, тем меньше ей доверяют- опрос КМИС

Газовое противостояние с "Газпромом" показало бездействие власти в энергетической сфере – председатель партии "Основа"

Меджлис поддерживает провозглашение 2018 Годом утверждения государственного языка

Украина, Молдова и Грузия намерены создать трехстороннюю межпарламентскую ассамблею - Парубий

Украинскому парламентскому большинству стоит законодательно обеспечить права оппозиции – евродепутат Брок

Парубий: утверждение сметы Рады на 2018 год впервые за 5 лет – наш успех

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА