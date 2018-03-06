Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ, миротворческую миссию на Донбассе, реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

"П.Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - говорится в сообщении.