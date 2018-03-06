Парубий: утверждение сметы Рады на 2018 год впервые за 5 лет – наш успех

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает достижением утверждение сметы парламента на 2018 год – впервые за 5 лет.

"Я считаю нашим успехом в этом году - утверждение сметы Верховной Рады Украины на 2018 год. Хочу напомнить, что пять лет украинский парламент не утверждал смету. И впервые за пять лет парламент смог утвердить свой финансовый план работы на год", - сказал А.Парубий на международной конференции "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.

Он выразил надежду, что принятие сметы станет для украинского парламента постоянной позитивной практикой.

Как сообщалось, 8 декабря 2017 года народные депутаты Украины утвердили смету Верховной Рады на 2018 год. Смета предусматривает общую сумму по аппарату парламента 1,73 млрд грн на следующий год.

Эта смета включает более 897 млн грн на законотворческую деятельность парламента, свыше 771 млн грн – на обслуживание, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады.

Кроме того, предусмотрено 61,5 млн грн на освещение деятельности парламента на телевидении и радио, финансовую поддержку парламентской газеты "Голос Украины".

Согласно базе законодательства на сайте Верховной Рады, последний раз народные депутаты утверждали смету парламента в 2013 году.

Кроме того, повышены заработные платы народных депутатов и приравнены к окладам членов правительства.

Соответствующее постановление об обеспечении деятельности народных депутатов (№7172) авторства членов комитета по вопросам регламента поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Принятым постановлением должностные оклады народных депутатов устанавливаются на уровне окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных граждан на 1 января календарного года .

Надбавки к зарплатам нардепов будут также на уровне надбавок членов Кабмина.

Согласно дополнению к постановлению, оклад народного депутата-члена комитета будет составлять 10 прожиточных минимумов, заместителе глав комитетов – 10,3, глав комитетов – 10,5.

Оклад заместителя председателя Верховной Рады будет составлять 11 прожиточных минимумов, первого заместителя – 11,5, спикера – 12.

Народные депутаты также установили, что общий месячный фонд для оплаты работы помощников-консультантнов будет составлять 25 прожиточных минимумов, установленных на 1 января календарного года.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, а применяется – с 1 октября 2017 года.

По состоянию на 1 января 2017 года в Украине прожиточный минимум для трудоспособных лиц составлял 1600 грн, после чего дважды поднимался: с 1 мая (до 1684 грн) и с 1 декабря (до 1762 грн).

В октябре 2016 года народные депутаты предприняли попытку повысить себе заработные платы. Верховная Рада приняла постановление о выводах и предложениях к проекту закона о госбюджете-2017, которое содержало дополнение №2, определяющее размеры должностных окладов народных депутатов: для спикера 30 минимальных зарплат, его заместителей – 28, руководителей парламентских комитетов и фракций - 27 минимальных заработных плат, а их заместителей – 26. Рядовой депутат - член комитета будет получать 25 минимальных зарплат. Однако спустя 10 дней отменила его.