Политика

10:38 06.03.2018

МинВОТ призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ в Крыму

МинВОТ призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента РФ в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) призывает крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.

Как сообщает во вторник пресс-служба министерства, МинВОТ в призывает не поддерживать нелегитимные выборы президента России и воздержаться от любых действий и шагов по участию в президентских выборах на временно оккупированной территории Украины – в Крыму и г.Севастополе.

"Международным сообществом признана оккупация и аннексия Автономной Республики Крым и г.Севастополя незаконными, а действия Российской Федерации) были осуждены", - напомнили в министерстве.

Кроме того, в МинВОТ отметили, что согласно закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного полуострова не проводится, а все органы власти, созданные страной-оккупантом и принятые ими решения, признаются нелегитимными и незаконными.

"Учитывая это, выборы президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставят под сомнение общую легитимность этих выборов", - сказано в заявлении министерства.

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