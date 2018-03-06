Политика

10:14 06.03.2018

Рада и Кабмин совместно работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов - Парубий

Рада и Кабмин совместно работают над подготовкой экономических и евроинтеграционных законопроектов - Парубий

Верховная Рада Украины и Кабинет министров совместно работают над подготовкой евроинтеграционных и экономических законопроектов, заявляет украинского парламента Андрей Парубий.

"Парламент и правительство разработали совместные законопроекты, необходимые для экономического развития страны. Ряд этих законопроектов мы уже приняли в первые две недели этой сессии", - сказал А.Парубий, открывая международную конференцию "Реформа парламента: ретроспектива и перспективы" во вторник в Киеве.

По его словам, правительство и Верховная Рада также совместно разрабатывают законопроекты, направленные на евроинтеграцию Украины.

"Мы провели очень обоснованную, фундаментальную работу по разработке "дорожной карты" законопроектов в сфере евроинтеграции Украины, учитывая, что это направление сегодня для Украины важно", - отметил спикер.

Он выразил надежду, что Верховная Рада поддержит эти законопроекты.

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