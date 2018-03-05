Политика

19:58 05.03.2018

Антироссийские санкции, ситуацию на Донбассе и украинско-финское сотрудничество обсудили Порошенко и глава МИД Финляндии

Антироссийские санкции, ситуацию на Донбассе и украинско-финское сотрудничество обсудили Порошенко и глава МИД Финляндии

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и международного взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Президент Украины выразил благодарность за неизменно активную поддержку Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдение режима санкций ЕС против РФ финскими компаниями, а также содействие прогрессу в реформах в Украине", - говорится в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

П.Порошенко и Т.Сойни обсудили ситуацию на Донбассе и Крыму, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

"Стороны поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в информации.

В пресс-службе главы государства подчеркнули, что особое внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере энергоэффективности и реформирования образования в Украине при финансовой поддержке Финляндии.

"Президент Украины отметил, что в современных условиях вопросы энергоэффективности приобретают особое значение для Украины", - отмечается в сообщении.

Стороны договорились поддерживать положительную динамику двустороннего диалога, чему, в частности, будет способствовать визит президента Финляндии в Украину.

Ранее сообщалось, что П.Порошенко в ходе встречи с Т.Сойни 5 марта в Киеве подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречат международному праву.

"Глава государства призвал международных партнеров не только к политическому осуждения проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому "международному наблюдению", - сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

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