Политика

10:01 05.03.2018

Порошенко: Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО

Порошенко: Мы обсуждаем предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко выступает за то, чтобы закрепить в Конституции курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в понедельник.

При этом П.Порошенко отметил, что идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.

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