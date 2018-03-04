Порошенко: Коалиционное соглашение между СДП и ХДС/ХСС в Германии указывает на дальнейшую поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствует достигнутое немецкими партиями СДП и с ХДС/ХСС решение о создании коалиции и совместном формировании правительства.

"Сердечно приветствую наших немецких друзей с решением членов Социал-демократической партии Германии - вместе с ХДС/ХСС - создать новое Федеральное правительство! Согласованное коалиционное соглашение - четкий дорожный указатель на продолжение политической поддержки Украины и завершение российской агрессии", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.