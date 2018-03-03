Политика

19:25 03.03.2018

Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ президента Украины №52/2018 от 3 марта 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.

Само положение прилагается тайно.

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