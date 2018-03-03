Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ президента Украины №52/2018 от 3 марта 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.
"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.
Само положение прилагается тайно.