Порошенко утвердил положение о Силах спецопераций ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ президента Украины №52/2018 от 3 марта 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.

"Согласно части пятой статьи 10 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" постановляю: утвердить положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.

Само положение прилагается тайно.