Политика

19:38 02.03.2018

Посольство Украины в Болгарии назвало высказывания патриарха Кирилла в эфире болгарского ТВ антиукраинской провокацией

Посольство Украины в Болгарии назвало высказывания патриарха Кирилла в эфире болгарского ТВ антиукраинской провокацией

Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха Русской православной церкви Кирилла в эфире Болгарского национального телевидения о том, что на Донбассе идет "гражданская война".

"Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта. Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - говорится в комментарии посольства, размещенном на его сайте в пятницу.

В диппредставительстве также выражают сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было "использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".

В посольстве считают, что продолжающееся кровопролитие на востоке Украины можно остановить только за счет прекращения агрессии РФ и вооруженной поддержки со стороны Кремля террористических группировок и оккупационных администраций.

"Гарантией возвращения мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращение РФ к соблюдению международного права", - сказано в комментарии.

При этом в посольстве напомнили, что РФ с 2015 года блокирует инициативу Украины о введении на оккупированные территории международной миротворческой операции, которая может ввести международный контроль над украинско-российской границей, как это предусмотрено Минскими договоренностями, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса.

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Интерфакс-Украина
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