Поддержка РФ замороженных конфликтов способствует развитию трансграничной преступности – нардеп Фриз

Оккупированные Российской Федерацией территории превращаются в зоны перевалки контрабандных товаров, оружия и теневой экономики, заявила народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз во время выступления на Межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" в Кишиневе в пятницу.

"На неподконтрольных нам территориях действуют ячейки и центры, занимающиеся подрывной деятельностью против наших стран в интересах агрессора, осуществляют попытки инфильтрации в политическую жизнь с целью изменения внешнеполитического курса, преобразования в сырьевой придаток, ликвидации экономических конкурентов", - написала И.Фриз на своей странице в Facebook в пятницу.

"Напомнила участникам о том, что за 4 года войны в Донбассе более 10 предприятий, которые находились на оккупированных территориях, были демонтированы и вывезены на территорию России, а еще два десятка порезанные на металл. Очевидно, что все это не имеет ничего общего с "защитой соотечественников". Это бандитизм, превращенный в государственную политику России", - добавила она.

Народный депутат подчеркнула, что оккупированные территории превратились в зоны перевалки контрабандных товаров и теневой экономики. "По нашим данным, есть основания считать, что те 389 килограммов кокаина российского посольства в Аргентине является каплей в море тех объемов наркотических веществ, переправляются через оккупированные Россией территории Украины и Грузии. В том числе, с использованием каналов российского дипломатического ведомства и МО РФ. Таким образом, поддержка Россией этих конфликтов способствует развитию трансграничной преступности", - написала И.Фриз.

Украинская сторона выразила особую обеспокоенность вероятностью использования оккупированных территорий Украины, Молдовы и Грузии для осуществления трансферта запрещенных технологий и компонентов, в частности, радиоактивных компонентов и бактериологического оружия.

Парламентарий также отметила, что, несмотря на весь военный потенциал РФ, страны Восточного партнерства не имеют права изменять своим интересам и предавать память тех, кто погиб защищая свою страну, свои национальные ценности, свободы и независимости. "Мы должны помнить о то, что Давид победил Голиафа. Так же и мы победим в нашей общей борьбе за независимость и право определять наш собственный путь развития. По сравнению с Россией, мы небольшие по размеру государства. Но у нас есть то, чего нет у них - стремление к свободе, демократии и чувство достоинства", - сказала И.Фриз.