"Наш край" требует от Генпрокуратуры и СБУ расследовать действия Кабмина из-за инициативы отключить газ в школах и детсадах

Партия "Наш край" требует от Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины провести расследование действий членов правительства, которые, как считают в политсиле, готовят страну к массовому отключению газа и тепла.

"Сегодня всех шокировала новость о том, что страна вынуждена экономить газ - школы и садики будут закрыты до 6 марта. Несмотря на осенние заявления Гройсмана и Насалика о том, что запасов газа для отопительного сезона хватит, сегодня мы узнали, что это неправда. Поэтому требуем от Генпрокуратуры и СБУ расследовать действия должностных лиц, из-за которых страна в 15-градусные морозы оказалась без газа. Виновные в этой халатности должны быть наказаны, а правительство должно срочно отчитаться о планах выхода из этой ситуации", – приводит комментарий сопредседателя "Нашего края" Александра Мазурчака пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что "Наш край" требует срочного отчета правительства в Верховной Раде относительно плана действий выхода из этой критической ситуации, а также указал, что нынешние действия правительства по экономии газа в школах и детсадах свидетельствуют о полной некомпетентности чиновников и провале отопительного сезона.

"Экономию газа начали сразу со школ и детских садов. Больше недели учебные заведения не будут отапливаться. Снижение температуры в учебных заведениях может привести к вымораживанию заведений ниже допустимой санитарной нормы. И это значит, что дети вернутся в холодные классы и группы. А потом будем их лечить от простуды", – добавил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии напомнил, что еще в сентябре 2017 года премьер-министр отчитался о полной готовности к отопительному сезону.

"Сегодня нужно заставить чиновников, которые предоставляли ложную информацию, отвечать за свои слова. У нас возникает логичный вопрос: куда исчез газ? Особенно если учесть тот факт, что у нас была теплая зима", – резюмировал А.Мазурчак.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман, профильные министры и руководство "Нафтогаза" заявляли, что в Украине достаточно энергоресурсов для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

2 марта 2018 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что детским садам, школам и вузам рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа. "Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня рекомендовали… остановить работу дошкольных учебных заведений, в школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта включительно ", - сказал И.Насалик в парламенте в ходе часа вопросов к правительству.