Политика

08:03 02.03.2018

Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщается на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - говорится сообщении, размещенном на сайте агентства.

В нем указывается, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.

Агентство сообщает, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе".

Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.

 

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