Политика

00:23 02.03.2018

В Вашингтоне считают, что представленные РФ новые типы вооружений нарушают международные договоры

В Вашингтоне считают, что представленные РФ новые типы вооружений нарушают международные договоры

Администрация США полагает, что новое вооружение, видеоролики о котором показали во время Послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, демонстрирует нарушения Россией своих международных обязательств, заявила в четверг представитель Госдепа Хизэр Нойерт.

"Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", - сказала она на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"С 2014 года они не соблюдают (договор - ИФ): они разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования средней дальности - в явное нарушение ДРСМД", - продолжила она.

При этом Х.Нойерт подчеркнула, что полученная в четверг информация о том, что Россия разработками своих вооружений нарушает свои международные обязательства, не является новой для Вашингтона.

"Часть (сведений - ИФ), которые мы видели сегодня - это новая информация, а часть - информация, которую мы некоторое время отслеживали", - сказала она, добавив, что США не смогут предоставить общественности ряд сведений по этой теме.

Она также заверила, что президент США Дональд Трамп понимает, с какими угрозами приходится иметь дело США и их союзникам, и что он привержен задаче сохранять мировое лидерство за вооруженными силами США. По ее словам, проект оборонного бюджета США и новая ядерная доктрина отвечают этой задаче, в том числе, посредством модернизации американского ядерного арсенала.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Трамп назначил главу предвыборной кампании на выборы 2020 года

Новые санкции США против России последуют в течение 30 дней

Отказ от ядерного оружия должен быть результатом любого диалога США с Северной Кореей

США никогда не признают аннексию Крыма – посольство

Санкции США против РФ за Крым останутся до тех пор, пока полуостров не вернется Украине – Йованович

США готовы вносить в черные списки российские суда, если они нарушат санкции в отношении Северной Кореи

Возможность проведения выборов в диппредставительстве РФ в Украине зависит от действий Москвы в Крыму

Трамп объявил о новом пакете санкций против Северной Кореи

В США создана "группа реагирования" на предполагаемое российское вмешательство в выборы в Конгресс

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины и президент Латвии в Риге обсуждают ситуацию на Донбассе и перспективы ввода миротворцев ООН в регион

Парубий с молдавским и грузинским коллегами участвует в конференции в Кишиневе

Климкин посетит Львов и осуществит визит в Польшу

Обращение Рады о незаконности выборов президента РФ в Крыму безотлагательно направят президенту и членам ПА НАТО

Киев направил ЕС ноту о применении механизма раннего предупреждения в энергосфере и инициирует трехсторонние переговоры из-за действий "Газпрома"

СНБО поручил Кабмину подать законопроект о механизме предварительной проверки оснований для въезда в Украину иностранцев из ряда стран, в т.ч. из РФ

Фракция БПП расценивает акцию возле дома генпрокурора как угрозу и запугивание - Герасимов

Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле на украинско-молдавской границе

Рада отправила на доработку законопроект о создании единой базы абонентов-потребителей газа

СНБО Украины на заседании в четверг рассмотрит нейтрализацию угроз национальной безопасности в сфере миграции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА