Политика

19:55 01.03.2018

Климкин посетит Львов и осуществит визит в Польшу

Климкин посетит Львов и осуществит визит в Польшу

В пятницу, 2 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит Львов с рабочей поездкой, а 3 – совершит рабочий визит в Польшу, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Программой пребывания в регионе предусматриваются встречи с руководством Львовской области, выступление перед преподавателями и студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко", - сообщает в четверг украинское внешнеполитическое ведомство.

В информации отмечается, что на Львовщине П.Климкин примет участие в возложении цветов к захоронениям Героев Небесной сотни и участников АТО на Лычаковском кладбище (Львов), а также к мемориалу воинам Украинской Галицкой армии и польских военных захоронений.

"3 марта 2018 года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины П.Климкина в Республику Польша для участия в поминальных мероприятиях, посвященных годовщине расстрелов украинцев подразделениями польского подполья в с.Павлокома в марте 1945 года", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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